​Gestion du Lac de Guiers : après une tournée d’inspection, Diarra SOW fait l’état des lieux

La directrice générale de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (Olac) a effectué hier mercredi une tournée dans la zone du lac de Guiers pour faire l’état des lieux des plans d’eau et diagnostiquer les ouvrages hydrauliques.



Au cours de cette mission, Diarra Sow, accompagnée d’experts de son service, a rencontré les autorités administratives, les collectivités territoriales et les usagers.



Après une tête-à-tête avec Guillaume RANSON, le directeur général de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), elle a visité la digue réalisée par cette entreprise sur la Taouey.



L’étape de Richard-Toll bouclée, la délégation de l’Olac fera la traversée du lac en bateau de Gnith à Keur Momar Sarr.



Diarra Sow a jugé satisfaisantes la quantité et la qualité de l’eau du lac de Guiers pour prendre en charge les besoins pour l’eau potable, les usages agricoles ainsi que les projets de transfert d’eau en vue.