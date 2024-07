​Gouvernance des ressources naturelles : de la nécessité de réviser le cadre juridique et institutionnel

Le professeur Ogo SECK a salué samedi les efforts consentis sur le plan de la démocratie économique au Sénégal avec la mise en place d’organes de pilotage, de coordination et de suivi du développement des ressources naturelles, en demandant à renforcer la participation des entités représentatives des populations dans la gestion du potentiel.



« Dans le cadre de la gestion des ressources, il faudrait que le peuple, à travers les voix des universitaires, de la société civile et de certains responsables, puisse apporter sa contribution autour d’un cadre de contrôle qui pourrait lui permettre de jouir de ce qui lui revient », a-t-il dit en marge d’une conférence sur les défis de la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal.



« Le dispositif juridique et institutionnel existe, mais il faut sans doute l’améliorer », a-t-il ajouté.



L’enseignant-chercheur en Droit et Sciences politiques à l’université Gaston Berger propose notamment de mettre en place un Comité national indépendant chargé de la gestion de la transparence des ressources naturelles.