​INÉDIT – GANDIOL : le film du sauvetage de 4 pêcheurs de GUET-NDAR (vidéo)

N’eût été la bravoure de Masseck SÈNE, GUET-NDAR serait dans le deuil, ce mardi. Alors que ce pêcheur de Tassinère voguait tranquillement sur sa barque au large de Pilote Barre, il aperçut quatre corps gisant sur une bande de sable rejetée par la mer. Il revient chez lui pour chercher une corde. Il les attacha et les plaça un à un sur son embarcation.



NDARINFO était sur place pour un tournage sur l’érosion côtière, au moment du débarquement des victimes de l’accident. Nous étions avec Pape Cheikh THIAM, l’ancien président de la communauté rurale de GANDIOL.



« Dame THIAM », comme le surnomment ses proches, charge les rescapés qui souffraient de crampes dans son pickup. Destination : la boulangerie de Tassinère. Un groupe de volontaires étaient venus à la rescousse des jeunes GUET-NDARIENS. Installés plusieurs minutes sous la chaleur, l’état commence à s’améliorer. Mais le plus jeune pêcheur poussait toujours des cris de douleurs et faisait des contorsions. Il éprouvait toujours du mal à respirer et à parler. Il sera vite évacué à l’hôpital régional de Saint-Louis.



Aux dernières nouvelles, l’adolescent était retenu aux urgences du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Ses autres camarades, rétablis, sont rentrés chez eux.



Regardez !