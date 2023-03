​Journée mondiale de Femme : la fibre sociale des travailleuses de l'Olac donne la joie aux désœuvrés (vidéo)

Les travailleuses de l'office des Lacs et Cours d'Eau (Olac) ont célébré la journée mondiale des droits de la Femme par des initiatives sociales au profit de différentes institutions. Une tradition renouvelée par ses dames sensibles aux enfants atteintes de déficience visuelle. À cette occasion, elles ont offert du matériel didactique, des habits et des denrées alimentaires à la classe inclusive de l'école Boly Diaw. Les dames ont également remis des dons à l'école des jeunes Boubacar Diop de Balacoss et du dispositif médical de l'Asbef de Saint-Louis.