​Journée mondiale des toilettes : plaidoyer retentissant pour un " assainissement viable et fonctionnel" à Saint-Louis – vidéo

À l’instar de la communauté internationale, Saint-Louis a célébré hier samedi la journée mondiale des toilettes. L’initiative est portée par l’Observatoire Genre et Développement de Saint-Louis (OGDS) en collaboration avec ses différents partenaires. Jeunes filles et femmes se sont mobilisées à cette occasion, pancartes en main pour une randonnée de sensibilisation sur l’île. Un plaidoyer sur l’installation d’un système d’assainissement viable et fonctionnel a été lancé et l’OGDS a exprimé ses pensées à l’endroit des femmes impactées par les eaux de pluies et de ruissellement d’égouts. « Ce sont les femmes qui en pâtissent. C’est elles qui supportent la charge mentale des travaux domestiques », a rappelé Ndèye Penda DIOUF, la coordonnatrice. Devant l’adjointe au maire Aida Mbaye DIENG, elle a annoncé le démarrage d’une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’unités de méthanisation dans les ménages. Un dispositif écologique qui permettra de soulager les dames en plus de renforcer leur pouvoir avec l’usage du biogaz.