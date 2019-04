​Journée nationale des Talibés : À Saint-Louis, les acteurs mobilisés contre la mendicité (vidéo)

Le maire de Saint-Louis et l’Imam ratib Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO ont présidé, samedi, la célébration de la journée nationale des talibés. Organisations de protection de l’enfance, services techniques déconcentrés, maitres coraniques, partenaires et Ndeya daaras ont communié autour du thème « Daara modèle de construction citoyenne ».



Mansour FAYE, l’édile de la ville a salué la cohésion des acteurs autour de la question en indiquant que cette dynamique engagée par le service de l’action sociale s’inscrit dans la vision du président Macky SALL de réorganiser le secteur.



« Il faut une organisation appropriée pour mettre ces apprenants dans des conditions adéquates pour recevoir et donner le Savoir », a-t-il dit.



M. FAYE, ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, invite ces entités à une concertation locale en vue d’une meilleure prise en question de la mendicité et de l’errance des enfants.



Gora SEYE, le chef du service régional de l’action sociale a rappelé que la commémoration de cette journée est une occasion de faire le bilan. Il a signalé que d’importants efforts ont été fournis par les maitres coraniques, l’État et les acteurs. « C’est une opportunité offerte de consolider les acquis », a-t-il ajouté.



M. SÈYE qui magnifie le soutien de Plan Sénégal dans l'organisation de cette journée, soutient que le « daara doit être un modèle de construction citoyenne. Au-delà des enseignements coraniques, il faut inculquer des valeurs civiques aux talibés », a-t-il ajouté.



