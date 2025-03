​Korité : un jour de gratitude et de piété, rappelle Serigne Hamidoune Mbacké

Après la prière de la Korité à la mosquée Serigne Touba de Saint-Louis, Serigne Hamidoune Mbacké a adressé un message fort aux fidèles. Il a souligné que cette journée est avant tout une expression de gratitude envers Allah et de joie, marquant la fin d’un mois de jeûne et de dévotion.



"Le jeûne du Ramadan éduque l’âme et enseigne l’adoration", a-t-il rappelé, insistant sur l’importance de la spiritualité et du sens profond de l’existence.



L’imam a exhorté les croyants à suivre le chemin de la droiture, rappelant que l’homme a été créé pour adorer Allah et non pour céder à l’oisiveté. Enfin, il a formulé des prières pour la réussite des nouvelles autorités, appelant à la paix et à l’unité au sein de la communauté.