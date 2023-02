​L’Adpme booste les capacités de 100 entrepreneurs de Saint-Louis (vidéo)

Dans le cadre de son initiative “SME business training and coaching loop”, l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a enrôlé 100 entrepreneurs de la région autour d’un programme de renforcement de capacités sur les techniques d’accès au financement. « L’assistance technique, l’accompagnement et la formation accordés aux micros, petites et moyennes entreprises leur ont permis d’améliorer leurs bénéfices et leurs chiffres d’affaires », s’est réjoui le directeur général de l’Adpme Idrissa DIABIRA à l’occasion d’une rencontre-bilan du projet. Il s’est félicité de l’engouement des bénéficiaires et de l’apport considérable de Chambre de Commerce de Saint-Louis lors du ciblage des PME à former.