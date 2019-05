​L’Université Cheikh Ahmadou Bamba de Saint-Louis inaugurée par Serigne Mame Mor MBACKÉ (vidéo)

Le fils de Serigne Serigne Mourtada MBACKÉ par ailleurs Imam des 2 raakas de NDAR a procédé, samedi, à l’inauguration de l’Université Cheikh Ahmadou Bamba, démembrement d’AL AZHAR, installé à Ngallèle. L’institution comporte des facultés de techniques agroalimentaires, de sciences économiques et sociales en plus d’un grand centre horticole. Onze 11 filières y sont dispensées sanctionnées par un BTS et une licence professionnelle. Extrait du discours de Serigne Mame Mor MBACKÉ …