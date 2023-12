​L'exploitation de l’aéroport Ousmane Masseck NDIAYE « va permettre aux Saint-Louisiens de renouer avec la tradition aéronautique » (ministre)

« La mise en exploitation technique et commerciale de l’Aéroport International Ousmane Masseck NDIAYE de Saint-Louis est une réponse fort éloquente de la pertinence du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal qui aujourd’hui va permettre de porter la ville de Saint-Louis à la hauteur de sa vocation présent et future », a déclaré jeudi le ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires.



Antoine MBENGUE, qui procédait au lancement des opérations de l’Aéroport, a indiqué que cette infrastructure « va permettre aux Saint-Louisiens de renouer avec la tradition aéronautique, car la ville a accueilli en 1927 le premier vol direct en provenance de Toulouse ».



M. MBENGUE d’assurer que l’aérogare implantée à Dakar BANGO « part pour être un véritable levier de développement avec l’exploitation des ressources pétrolières et gazières près des côtes en plus des activités agricoles, touristiques et des services notamment l’Enseignement supérieur », avant de rendre un vibrant hommage au parrain, ancien ministre et maire de la ville feu Ousmane Masseck NDIAYE.