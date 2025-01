​La BNDE saisit le parquet après des prêts controversés à une entreprise de Dakar

Dans une affaire qui soulève de nombreuses interrogations, la Banque nationale de développement économique (BNDE) a récemment déposé une plainte auprès du parquet de Kaolack concernant des prêts accordés à une grande entreprise basée à Dakar.



D'un montant total de 3 milliards CFA, ces prêts avaient été octroyés pour l'acquisition de trois terrains évalués par un expert à 4 milliards CFA. Cependant, les révélations d'une contre-expertise remettent en question la validité de cette évaluation.



En effet, selon des sources rapportées par Libération, la Banque a été désagréablement surprise d'apprendre que les trois terrains, qui avaient initialement justifié les prêts, ne valaient en réalité pas plus de 300 millions CFA. Cette estimation est bien en-deçà du montant prêté, soulevant des soupçons quant à la légitimité des documents présentés lors de l'octroi des crédits.



Face à cette situation, la BNDE a décidé de procéder à la saisie des terrains afin de les vendre aux enchères, dans le but de récupérer une partie des sommes dues. Parallèlement, une enquête a été lancée par la Brigade de recherches de Kaolack pour faire la lumière sur cette affaire et déterminer les responsabilités des personnes impliquées, notamment celles du notaire et de l'expert ayant participé à l'évaluation.



