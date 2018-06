​Lancement des opérations pré hivernales à Saint-Louis : Lansana Gagny SAKHO invite les populations à ne plus obstruer le réseau

Le directeur de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a présidé, ce matin, le démarrage des travaux de curage et d’entretien des réseaux prévus dans le cadre des opérations pré hivernales.



Il s’est rendu dans plus endroits du quartier de Pikine où l’introduction de corps étrangers dans le réseau d’évacuation des eaux de pluie et les branchements des fosses septiques sur le canal provoquent de récurrents déversements d’égouts.



« Ces canaux ne devraient pas avoir d’impuretés. C’est dommage qu’on en arrive là », a confié Lansana Gagny SAKHO en marge de sa visite.



« Nous allons faire le travail qu’il faut pour que la situation revienne à la normale. Nous allons demander l’accompagnement de la mairie et de l’administration territoriale pour sensibiliser les populations », a-t-il ajouté, en espérant que ces activités puissent pousser les populations à « s’approprier » du réseau.



« Ces opérations coûtent entre 3 et 4 milliards de FCFA à l’État du Sénégal », a dit M. SAKHO qui s’était rendu auparavant dans les villes de Louga et de Thiès. Le DG a par ailleurs évoquant le démarrage prochain du projet des 10 villes et note que c programme permettra de mettre un terme à la problématique de l’assainissement à Pikine.





S’inscrivant dans le sillage du DG de l’ONAS, Mbaye NDIAYE, membre du Conseil Economique social et environnemental (CESE) a demandé aux populations du populeux quartier d’adopter « un comportement citoyen » et d’entretenir le « bien commun ».



>>> Les réactions en vidéo ...