​Le Forum Civil de Saint-Louis récompense Mansour FAYE

Le Forum de Saint-Louis a remis, samedi, le label OR à la Mairie au terme d’un processus de certification. Un comité composé de personnes bénévoles, de membres d’associations de la société civile locale avait auparavant fait une évaluation du niveau de performance de la Commune de Saint-Louis, concernant l’exercice budgétaire 2016.



Les résultats de cet audit ont permis d’offrir le label OR à la mairie de Saint-Louis.



Sur le classement, les Communes de NGER MALAL (Louga) et de Richard-TOLL devancent celle de Saint-Louis qui se positionne à la troisième place avec une note de 86,76/100 points.



Il faut rappeler que la certification citoyenne est un instrument d’appréciation constructive de la gestion municipale qui s’effectue sur un exercice budgétaire.



