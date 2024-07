​Le secrétaire d’État adjoint des États-Unis, Kurt Campbell, attendu à Dakar, ce mercredi

Le secrétaire d’État adjoint des États-Unis d’Amérique, Kurt Campbell, est attendu mercredi à Dakar pour une visite officielle de quarante-huit heures, informe l’ambassade américaine au Sénégal. Au cours de sa visite, M. Campbell va rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Il va s’entretenir aussi avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, Yassine Fall, selon un communiqué de l’ambassade américaine.

Ses entretiens avec les deux personnalités sénégalaises porteront sur les voies et moyens d’approfondir ‘’le solide partenariat’’ qui existe entre son pays et le Sénégal.



Mercredi à 15 heures, le diplomate américain va participer à la cérémonie de signature d’un accord de financement de la US International Development Finance Corporation avec le groupe sénégalais Vacap SA en vue de la construction d’un hôtel Marriott sur le site de l’ancien hôtel des Almadies, à Dakar.



Vacap Hospitality, une filiale de la holding Vacap SA, de l’homme d’affaires sénégalais Amadou Loum Diagne, a annoncé en mars dernier avoir obtenu un prêt de 81 millions de dollars US, environ 49 milliards de francs CFA, de l’organisme public américain chargé du financement du secteur privé dans plusieurs pays, en vue de la construction d’un complexe hôtelier à Dakar.

‘’Ce crédit de 81 millions de dollars s’inscrit dans le cadre d’un projet de 162 millions de dollars visant à construire un hôtel Sheraton 5 étoiles de 250 chambres et un hôtel Aloft 3 étoiles luxe de 150 chambres à Dakar’’, avait précisé Vacap Hospitality.



Il s’agira de reconfigurer l’ancien village de vacances Club Med de Dakar en complexe hôtelier, selon la filiale de la holding Vacap SA.



La gestion du futur complexe sera confiée à Marriott, un groupe hôtelier opérant dans plusieurs pays.



APS