​Leadership communautaire et citoyenneté fiscale : à Saint-Louis, BudgIT Sénégal renforce les compétences des organisations de femmes et de jeunes

Monsieur le Maire,

BudgIT Sénégal a l’honneur de vous inviter à la réunion communautaire qu’il organise avec les acteurs communautaires de la région de Saint Louis qui aura lieu le Vendredi 20 Septembre 2024 au CDEPS de Saint Louis, de 09h à 14h30. Cette activité entre da





Dans le cadre du projet de «Promotion du leadership communautaire et la participation civique des communautés vulnérables dans la gestion des finances publiques au Sénégal et au Ghana», BudgIT Sénégal a organisé vendredi une session d’informations avec les acteurs communautaires de la région de Saint Louis. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de cette organisation de redéfinir la gouvernance participative et la transparence budgétaire grâce à l’utilisation des technologies créatives, les médias et les rencontres publiques communautaires pour sensibiliser les citoyens sur la gestion des finances publiques.



En partenariat avec la fondation Hewlett, BudgIT Sénégal mets en œuvre ce présent projet qui vise à améliorer la gouvernance inclusive au Sénégal et au Ghana à travers l'engagement des citoyens, la collaboration avec les groupes de la société civile, et le renforcement des capacités pour le suivi de la prestation des services publics. Ce projet travaille avec des femmes leaders et des jeunes « champions de la communauté » pour diriger les efforts de mobilisation de la communauté afin d'atteindre ces objectifs. Ils partageront les informations sur le budget public afin de responsabiliser les autres membres de la communauté et d'exiger collectivement la fourniture de services publics.





Dans l’optique de promouvoir une approche participative, le projet suscite des partenariats avec des parties prenantes, principalement des OSC de femmes et de jeunes, des organisations communautaires et des institutions publiques.