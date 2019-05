​Lutte contre l’anarchie urbaine : l’État va pérenniser sa démarche, soutient le ministre Abdou Karim Fofana (vidéo)

Le ministre de l'urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique a présidé vendredi, un CRD spécial sur la problématique de l’insalubrité et de l’encombrement des rues dans la région. Abdou Karim FOFANA a assuré que la nouvelle dynamique engagée par l’État en vue de « changer le visage du Sénégal » sera pérennisée.



« Nous sommes déterminés à agir, mais nous également déterminés à pérenniser les actions», a-t-il dit au terme de la rencontre. « Il ne s’agit pas de mener des activités sporadiques et disparaître dans la nature », a précisé le ministre.



M. FOFANA indique que cette instruction du président Macky SALL vise à « mettre en place un schéma définitif qui permettra au Sénégal de sortir d’une certaine léthargie en matière hygiène publique ».



Dans cette optique, les collectivités localités de la région ont été conviées à ce ces échanges. Ces entités territoriales proposeront des plans d’action après avoir formé des comités départementaux et défini les modalités d’exécution pour recevoir le soutien du Gouvernement.



