​Lutte contre le chômage : mise en place d’une plateforme régionale pour l’emploi des jeunes (vidéo)

La mise sur pied de cette entité a été annoncée jeudi par le directeur général de l’agence régionale (ARD) Saint-Louis en marge d’un atelier de restitution d’une étude sur les exigences des jeunes en terme d’emploi. Ousmane SOW renseigne que cette structure devra mobiliser les autorités administratives, les élus locaux et les organisations d’appui et d’accompagnement des jeunes.



« Elle permet d’adresser les défis de l’emploi dans notre territoire », a-t-il dit en appelant à relever le défi de l’accès à la terre pour les jeunes de la région.



« Il est important de mettre en place, au niveau des communes, une politique foncière qui privilégie les jeunes et qui les encourage à développer des activités économiques durables », a expliqué M. SOW qui s’est réjoui de présider « une rencontre riche ».



Il a par ailleurs indiqué que la plateforme aura des déclinaisons dans chaque commune avec l’érection de bureau d’accueil et d’informations pour l’emploi. « Toutes les informations sur la politique de l’emploi au Sénégal y seront disponibles », a-t-il dit.



