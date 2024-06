​Lutte contre les inondations : Diarra SOW souligne les effets bénéfiques de l’opération " Setal Sunu Réew "

La directrice générale de l’Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) a invité samedi les populations à s’impliquer " pleinement" pour la réussite de l’initiative « Setal Sunu Réew » lancée par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE en vue d’améliorer le cadre de vie.



Diarra SOW qui participait aux actions citoyennes, a rappelé les effets bénéfiques du "Set-Setal national" sur la lutte contre les inondations. « Les curages de caniveaux, le nettoiement des rues et places publiques vont concourir à la prévention des stagnations d’eaux de pluie dans des quartiers inondables comme Diamaguène», a-t-elle dit.



« C'est une première édition. Le programme va se produire avec d’autres interventions civiques sur toute l’étendue de la Commune et département de Saint-Louis », a promis la directrice de l'Olac. La responsable du PASTEF de rappeler que son parti « a une longue tradition d’engagement citoyen». « Nous menions ces activités alors que nous n’avions pas encore accédé au pouvoir. Aujourd’hui, nous allons les renforcer et les pérenniser », a assuré Mme SOW.