​MAWLID 2024 : l’Imam ratib de Saint-Louis à maintenir l’équilibre entre le temporel et le spirituel

« Le Prophète Mouhammad (Paix et Salut sur Lui) a été envoyé dans un contexte d’obscurantisme et d’obscurité. L’injustice régnait en maître. Le fort persécutait le faible. Il s’est investi de toutes ses forces pour que l’homme retrouve sa liberté », a rappelé hier l’Imam ratib de Saint-Louis qui recevait le nouveau Gouverneur Al Hassan SALL lors de la cérémonie officielle du Gamou à la Grande Mosquée de Saint-Louis.



« Nous restons lui devoir beaucoup », a ajouté l’Imam.



Il a souligné l’importance d’asseoir un équilibre entre le temporel et le spirituel, en évoquant la synergie à renfoncer entre les autorités politiques et religieuses. Cela permet, dit-il, de mener à mener les affaires de ce monde sans oublier la part de l’au-delà.



Il s’est réjoui de la marque de sympathie exprimée par le chef de l’administration territoriale accompagné par les responsables des services techniques déconcentrés.



M. SALL a demandé à l’Imam ratib de formuler des prières pour le renforcement de ma paix et de la stabilité du Sénégal.