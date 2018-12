​Maïmouna Ndoye SECK rassure les impactés de l’aéroport de Saint-Louis : « les compensations nécessaires seront versées » (vidéo)

Le président Macky SALL procédera, vendredi, au lancement des travaux de réhabilitation de l’aéroport Dakar Bango. Ce projet entre dans le cadre d’un vaste programme de reprise et de mise aux normes de sites aéroportuaires du Sénégal. Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires qui présidait un CRD spécial sur cette cérémonie a souligné que ce projet est un pilier du « Hub aérien sous régional », inscrit dans le Plan Sénégal émergent (PSE).



La rénovation de l’aéroport de Saint-Louis fait partie d’un programme global à exécuter par la société Transcon pour un montant total estimé à 100 milliards FCFA.



« Il devrait nous permettre de faire du Sénégal le premier hub de l’Afrique de l’Ouest », a dit Mme Maïmouna Ndoye SECK. Le ministre a assuré que les populations impactées de l’aéroport ont été recensées par un comité départemental. « Toutes les dispositions seront prises pour qu’elles soient dédommagées et que les compensations nécessaires seront versées », a-t-elle soutenu.