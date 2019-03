​Marché de Ross-Béthio : 7 cantines, 3 magasins et 100 étales ravagés. Des centaines de millions perdues. Une station d’essence allait …

NDARINFO.COM

Les autorités louent la bravoure des populations qui, une fois le feu déclaré ont pris les devants avant l’arrivée tardive des sapeurs-pompiers. Le vent fort qui souffle dans cette zone tentait de pousser les flammes vers une station d’essence implantée loin de là. Aucune victime humaine n’a été enregistrée, mais les dégâts sont lourds, signale le correspondant de NdarInfo sur place.En effet, 7 cantines, 3 magasins et 100 étales ont été ravagés par l’incendie.« Des centaines de millions ont été perdues », dit-il. Des quincailleries, des merceries, des boutiques de ventes d’habits et de matelas sont parties à travers les flammes. Six poteaux électriques ont été consumés dans ce marché sillonné par des branchements clandestins.Une enquête a été ouverte pour trouver l’origine de la catastrophe. Si certains parlent de l’explosion d’une bonbonne de gaz pendant que des jeunes faisaient du thé dans une étale, d’autres évoquent un court-circuit électrique.