​Mine ERAMET GCO : un rapport accablant sur les conséquences sociales, environnementales dans la Zone des Niayes

Un impact humain tragique



L'un des points les plus alarmants du rapport concerne les villages de recasés où des soupçons de décès dus à des complications liées à la qualité de l'eau ont été soulevés. Selon le Comité de Défense des Niayes et ses partenaires, plusieurs habitants des villages déplacés pourraient avoir succombé à des problèmes de santé liés à l'eau, une ressource essentielle qui semble avoir été altérée par les activités minières.



Un déplacement des sépultures et de la mémoire locale



Le rapport indique également que, dans le cadre des activités minières, des cimetières, y compris ceux de dignitaires religieux, ont été déplacés. Ces déplacements ont eu lieu notamment dans les hameaux relocalisés à Foth. Un aspect qui soulève des inquiétudes quant au respect des traditions et à la gestion du patrimoine culturel et historique local.



Un manque de transparence dans les études d'impact



L'un des points les plus critiqués par les auteurs du rapport est la publication des études d'impact environnemental et social. À ce jour, les seules informations disponibles sont un résumé d'une étude datant de 2005, dont certaines pages sont illisibles, suggérant une absence de mise à jour et de transparence sur les véritables impacts de l'exploitation minière sur l'environnement et les communautés locales.



Des terres agricoles détruites



De nombreux producteurs maraîchers ont également exprimé leur mécontentement face à la destruction de leurs champs, particulièrement quelques semaines avant les récoltes. Cette perte de terres cultivables ajoute à la détresse des populations locales, qui dépendent de l'agriculture pour leur subsistance.



La disparition du désert de Lompoul

Le rapport met en lumière un autre aspect préoccupant : le plan de destruction complète du désert de Lompoul, une zone naturelle emblématique. Selon les informations collectées, une grande partie de ce désert a déjà disparu sous les effets de l'exploitation minière, menaçant ainsi la faune et la flore locales, mais aussi la biodiversité unique de la région.



Un impact touristique dévastateur

Les conséquences de l'exploitation minière se font également ressentir sur le secteur touristique. Cinq des sept campements touristiques situés sur le désert de Lompoul ont été rasés après le passage de la mine d'ERAMET GCO. Actuellement, seul un campement, l'Ecolodge, subsiste, tandis qu'un autre a été relocalisé à Thieppe. Cette destruction a un impact direct sur l'économie locale, qui tirait profit du tourisme dans cette zone particulière.



Le rapport publié par le Comité de Défense des Niayes, la Mairie de Diokoul Diawrigne et Afrigreen Lab dénonce des pratiques minières ayant de lourdes conséquences sur la santé des populations, l'environnement, et l'économie locale. La transparence dans les études d'impact et le respect des droits des communautés et de l'environnement semblent des priorités urgentes à prendre en compte pour assurer une exploitation responsable et durable des ressources naturelles dans cette région du Sénégal.



Source : Rapport circonstancié sur la situation historique, sociale et environnementale de la Mine ERAMET GCO dans la zone des Niayes – Sénégal, rendu public le 25 janvier 2025.