​Minguègne BOYE : Un marché et un centre polyvalent offerts par la Fondation coréenne "Saemaul" (vidéo)

La cérémonie de réception a été présidée par le maire de GANDON, accompagnée d’une forte délégation. Khoudia MBAYE a magnifié « la coopération fructueuse » entre la Corée du Sud et le Snégal, en indiquant que la construction de ces deux infrastructures en est une parfaite matérialisation.



« C’est une collaboration bilatérale que le président de la République magnifie souvent parce qu’elle est composée non seulement, de dons financiers, mais aussi de dons de soi », a déclaré l’édile.



« Il m’est arrivé de venir dans ce village et de trouver les femmes sous les arbres faute de marché », a témoigné le ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État.



Deonkjong AN, le directeur de la Fondation Saemaul a exprimé la joie de son organisation d’offrir ces deux édifices communautaires aux populations de Minguègne.



« Ils leur permettront de développer beaucoup d’activités et d’enclencher l’émergence de leur localité », a-t-il dit.



Installé depuis plus de 2 ans dans cette partie de la Commune de GANDON, ce démembrement de la coopération coréenne a aménagé 5 hectares de terres au profit des villageois. Ces surfaces permettent aux habitants de cultiver du riz, de l’oignon et de faire du maraichage.