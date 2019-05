​Mise en œuvre du PDT : Une synergie d’acteurs autour du patrimoine privé (vidéo)

Dans l’optique d’accélérer ce processus d’exécution des travaux inscrits dans ce Programme de Développement Touristique de Saint-Louis (PDT/SL), les parties prenantes se rencontrées, mardi, à l’occasion d’un atelier d’échanges sur la composante « patrimoine privé ».



Cette synergie devrait permettre de stopper le phénomène de dégradation du patrimoine bâti, mais aussi d’inciter les propriétaires privés et publics à respecter le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), dans la réhabilitation de leurs biens.



Pour rappel, l’île de Saint-Louis, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000, connaît une perte de valeurs patrimoniales, dues à la dégradation accélérée du site classé. Des agissements qui compromettent la possibilité de fonder le développement économique de la ville sur la ressource patrimoniale.



Devant la menace d’un éventuel déclassement, l’APIX, maître d’ouvrage délégué du PDT/SL, a pris les devants en mobilisant les acteurs.



En plus de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre diligente de ce volet, ce conclave a permis d’étudier les perspectives de la Maison du Patrimoine et du partenariat avec les acteurs clés de la mise en œuvre du PDT dont l’objectif est de favoriser le développement économique de Saint-Louis et de sa région via le tourisme.



