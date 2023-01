​Mpal : " Nous accordons une place prépondérante à la jeunesse", assure Mor Guèye GAYE qui promet l'érection prochaine d'un stade dans sa Commune.

Parrain de la finale de la zone 8 de l'ODCAV, le maire de la Commune de Mpal a communié samedi avec sa jeunesse. Une tribune saisie par Mor Guèye GAYE pour réitérer son engagement à accompagner cette couche de la population. " J'ai inscrit l'épanouissement de la jeunesse parmi les orientations phare de notre gouvernance. Nous voudrions que l'impact de nos actions soit perceptible au terme de notre mandat. ", a-t-il dit au terme du match entre les ASC Golf et Renaissance. Le directeur général de l'Ageroute a particulièrement magnifié le choix porté sur sa personne et l'apaisement noté durant cette compétition. Il a annoncé à la communauté sportive la prise en charge d'une vieille doléance. " Un nouveau stade fonctionnel, digne de ce don sera érigé dans les mois à venir. C'est un engagement déterminant pris par la Commune et le conseil communal", a-t-il conclu.