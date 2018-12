​Nettoyage des cimetières de GUET-NDAR : Une jeunesse consciente a relevé le défi (photos)

C’est un nouveau visage qu’offrent les cimetières de GUET-NDAR après une mobilisation citoyenne, initiée, hier dimanche, par des jeunes citoyens de la ville. Le commandement de la zone nord numéro a appuyé l’action bénévole de ces sentinelles en impliquant plus d’une cinquantaine de ses éléments sur place. Touchés par la pertinence de cet engagement, des bonnes volontés de la ville et des étrangers établis à Saint-Louis ont apporté leur participation. Avec l’entrée des vagues sur la partie non clôturée des cimetières lors de la dernière houle, des tombes étaient submergées d’ordures et de plastiques. La mobilisation a permis d’éradiquer ces déchets. En marge du Set-Setal, Alioune Badara DIAGNE « GOLBERT», séduit par le patriotisme de ce collectif, est venu leur exprimer son encouragement.