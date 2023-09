​Non-déclaration des naissances : à Saint-Louis, la négligence demeure.

Après une première étape à Dakar, Thiès et Louga, l’association « J’existe », a organisé hier lundi une session d’informations et de renforcement des capacités des acteurs communautaires sur les procédures d’enrôlement sur les registres de l’état-civil. Auparavant, une caravane de sensibilisation de l’ONG avait sillonné la ville pour conscientiser la population sur les conséquences désastreuses de la non-déclaration des naissances. À Saint-Louis, la négligence demeure, renseigne Nafy GUEYE, la présidente et fondatrice de « J’existe ». Un comportement blâmable qui risque d’hypothéquer l’avenir des enfants.