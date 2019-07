​Noyade d'un jeune pêcheur : Sa tête a cogné le pont Moustaph Malick GAYE

De retour d’une campagne, une pirogue a voulu passer sous le pont Moustaph Malick GAYE, ce matin. Un jeune homme installé derrière l’embarcation a violemment cogné sa tête sur l’ouvrage en béton et s’est renversé dans le fleuve.



Les sapeurs pompiers avisés quelques minutes après l'accident fouillent le cours d’eau au moment où ces lignes sont écrites (9h40mn) pour retrouver le corps emporté par le courant.



Il faut rappeler qu'en marée haute, le passage sur cet axe hydraulique devient de plus en plus dangereux. Parfois de grosses pirogues sont coincées entre le pont et le fond fluvial en voulant rejoindre la partie nord de la Langue de Barbarie.



