​OLAC : Diarra SOW, la nouvelle DG, décline ses ambitions

La nouvelle directrice de l’Office des Lacs et Cours d’Eau du Sénégal (Olac) s’est engagée mardi à « renforcer les actions entreprises pour l’aménagement des cours d’eau intérieures, la lutte contre la prolifération et l’éradication des végétaux aquatiques ».



« Nous mettrons en œuvre des stratégies favorisant l’effectivité des programmes pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et l’accès à la ressource en eau dans l’ensemble du territoire national », a annoncé Diarra SOW, en marge de sa cérémonie officielle de prise de fonction.



À cette occasion, marquée par la forte présence de militants du PASTEF, elle a reçu les commandes des mains de son prédécesseur Alioune Badara DIOP et du président du conseil d'administration.



Mme SOW estime que « l’OLAC a sa place dans la vision d’un Sénégal prospère » matérialisée à travers le Projet, en adressant de vifs remerciements au président de la République Bassirou Diomaye FAYE pour le choix porté sur sa personne.



Elle promet de mettre à profit « toutes les capacités nécessaires pour atteindre les objectifs ».