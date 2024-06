​Olympiades citoyennes de Saint-Louis : quand le sport booste la sensibilisation sur l’inclusion et le diabète

Dans sa politique de valoriser la pratique sportive dès le bas-âge, l’Association de Solidarité Sportive, Culturelle et Artistique Nationale (ASSCAN) a réuni plus de 400 enfants pour des olympiades citoyennes. L’initiative tenue à l’hydrobase de Saint-Louis, en marge de la célébration de la journée olympique, a été un cadre de plaidoyer pour une meilleure inclusion dans le milieu scolaire à travers le partage des valeurs cardinales du sport. Ainsi, 32 enfants déficients visuels, et 40 enfants déficients intellectuels ont été conviés à cette mobilisation festive. L’occasion a été également saisie pour véhiculer des messages de sensibilisation en faveur de la prévention contre le diabète dont le taux de prévalence, très singulier à Saint-Louis, suscite des craintes de la part des autorités sanitaires. NdarInfo a tendu le micro aux parties prenantes.