​Opérations Pré-hivernales : l’ONAS invite les populations de PIKINE à entretenir le réseau (vidéo)

Le chef de département d’exploitation des Eaux de la direction de contrôle de l’Office Nationale de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a salué, jeudi, le bon déroulement des opérations pré-hivernales au quartier de PIKINE. Mouhamed SANO en visite de terrain a constaté les résultats des opérations de curage du réseau hivernal à TABLEAU WALO et TALL BAKHLÉ.



Au terme de sa prospection, il a invité les populations à maintenir entretenir les canaux en invitant d’y introduire des éléments solides.



« Grâce aux interventions, le réseau fonctionne correctement. Le curage et l’ouverture des drains, a rendu ces zones sèches avec l’écoulement correct de l’eau », a-t-il dit.



En vue de pallier à d’éventuelles obstructions des exutoires provoquées par les déversements d’ordures ménagères, l’ONAS a rencontré le Préfet de Saint-Louis. L’UCG a été ainsi mis à contribution et un début de ramassage est obtenu. « C’est encore insuffisant », note M. SANO qui apelle la Commune de Saint-Louis à apporter sa partition.



« Au moment où nous menons les travaux, les populations déversent leurs ordures sur les sorties du réseau », a-t-il déploré. « Ces sont des agissements à éviter. Dès que les exutoires sont bouchés, les eaux usées pluviales du quartier ne pourront plus être évacuées, a insisté M. SANO.



>>> Suivez les réactions ...