​Pénurie d'eau : une souffrance inouïe à Pikine

Depuis quelques, le quartier de Pikine fait face à grave interruption de l'approvisionnement en eau potable. Pour la première fois, des robinets ne coulent pas, même tard dans la nuit. Les camions convoyés pour apaiser la tension déjà forte ne parviennent pas à étanche la soif des populations.



Pour le moment, aucune décente d'autorités administratives et politiques permettant de mesurer l'ampleur de la privation et les désagréments occasionnés, n'a été constatée.



Dans ce populeux quartier, les récurrentes pénuries d'eau et les déversements d’eaux usées sur la voie publique font symphonie parfaite. L'approche de l'hivernage alimente la crainte habituelle de vivre sous les eaux avec les travaux d'assainissement inachevés.



Pikine est un orphelin. C'est le coin le plus oublié des programmes de développement. Le délaissement est la résultante de la grande débâcle subie par le parti au pouvoir lors des législatives.



