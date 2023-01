​Pikine 700 : une journée de prières renforce le bon voisinage - vidéo

À l'initiative du notable de 700, le doyen Sané BA, une journée de communion et de prières en mémoire aux défunts de la localité, a mobilisé samedi les populations. Un récital de Coran a été organisé à cette occasion et une revue du passé de cette partie du faubourg de Sor, a été présentée. Une initiative a été saluée par le délégué de Quartier qui présidait la cérémonie. Bachir DIAO a saisi l'occasion pour magnifier le dévouement de Sané pour le rayonnement de sa localité. Il a salué les efforts consentis par ce dernier pour vivifier le bon voisinage et renforcer la concorde et la solidarité.