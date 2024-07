​Podor : les bons points du projet d'optimisation des plans de développement des Communes de Méri et de Mboumba

Après plus d'un an d'exécution, le projet d'amélioration des plans de développement des Communes de Méri et de Mboumba (département de Podor) a été bouclé vendredi en marge d'une rencontre de capitalisation à laquelle les parties prenantes ont été conviées. D'importants résultats ont été enregistrés au terme de cette initiative portée par l'ONG Mon-3, en collaboration avec l'Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis et l'incubateur de l’Université Gaston Berger (UGB).



" Il y a eu de belles réussites sur les actions liées à l'alphabétisation, à la promotion économique et à l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité", a déclaré Alexis DUROUX de la Fondation Mon-3. " C'est un bel exemple de ce que la Fondation essaie de mener dans le département de Podor", a-t-il ajouté.



Il s'est réjoui de l'implication positive de deux municipalités qui, dit-il, « se sont appropriées des problématiques prises en charge par le projet au bénéfice de leurs populations ".



Le directeur de l'ARD de Saint-Louis a souligné la pertinence de la démarche qui " adresse des thématiques d'actualité, dont le développement durable ».



" Ces enjeux sont pris en compte en parfaite adéquation avec les objectifs de l’État du Sénégal ", a laissé entendre Ousmane SOW.



Passant en revue les réalisations du projet, il s’est félicité des activités menées en faveur du renforcement de capacités des acteurs communautaires et des élus.

Ces derniers ont eu droit à des ateliers spécialisés sur la gouvernance, le suivi du budget, la gestion de la commande publique et l’ animation des commissions thématiques en rapport avec les populations. Ce qui leur permettra d’assurer convenablement leur mission d'animation au plan territorial, économique et social.



" Dans le domaine de l'alphabétisation, plus de 400 femmes ont été femmes sur 500 recensées ", a révélé M. SOW.



Grâce au programme, un fonds d’appui aux initiatives locales a été mis en place entre ces deux commune du Fouta. Cela a permis de financer plus de 100 projets dans les deux localités.



" C'est un impact concret et visible. Ces entités territoriales pourront s’appuyer sur ce modèle et les développer ", a assuré le directeur de l’ARD.



Les représentants des communes ont marqué leur satisfaction sur la démarche et salué la variété de actions entreprises. Ils ont, à l’unanimité, plaidé pour la formulation de sa phase 2.