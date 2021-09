​Protection des enfants : Des outils innovants remis aux travailleurs sociaux de la zone nord (vidéo)

Dans le cadre d’un programme national de renforcement des capacités des agents des services sociaux déconcentrés, une série de formation a été initiée par la direction compétente avec le concours de ces partenaires. Après une première formation des formateurs à Thiès et des séminaires à Kolda et Tambacounda, un atelier a mobilisé les acteurs de la zone nord, sous la houlette de M. Gora SEYE, le directeur régional du service de l’action sociale. La nouvelle dynamique veut susciter une meilleure harmonisation des interventions et la rationalisation des ressources. Tous les maillons de la grande chaine de la prévention et de la protection de l’enfant sont réunis autour d’une synergie d’action en vue d’assurer une meilleure prise en charge des droits de cette frange vulnérable de la population. Les parties prenantes rappellent les enjeux …