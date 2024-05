​Rebondissement dans l'affaire des migrants clandestins interceptés à Saint-Louis

On en sait un peu plus sur l'affaire de migrants interceptés par la marine nationale jeudi non loin de la brèche. En fait, une première pirogue avait échoué au large de Saint-Louis avec à son bord 57 passagers, 2 morts et 31 blessés. Ayant quitté Bassoum, elle était partie jusqu'en Espagne. C'est en rebroussant chemin qu'a échoué à Saint-Louis.



Le second convoi transportait 202 personnes dont 10 femmes, un enfant de 10 ans et un bébé de moins de 2 ans. Elles ont été retrouvées saines et sauves et conduites à bon port par les marins.



NDARINFO.COM