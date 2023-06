​Richard-Toll : lancement d’un programme de bonne gouvernance et de participation citoyenne (vidéo)

Des élus de la commune de Richad-Toll et du conseil départemental de Dagana, des représentants de l’administration territoriale et des services techniques déconcentrés ont pris part samedi au lancement d’un programme de bonne gouvernance et de participation citoyenne mis en œuvre conjointement par la commune sucrière et l’université de Barcelone sur financement de l’Agence Catalane de Coopération au Développement.



La cérémonie officielle de lancement a permis aux différentes parties de s’imprégner de la méthodologie et le calendrier de mise en œuvre de ce projet d’une durée d’exécution de 34 mois.



Cette nouvelle synergie porteuse de grands espoirs ambitionne d’améliorer les conditions de vie des populations.Elle va profiter de l’expertise engrangée par la collaboration technique et institutionnelle entre les Universités de Barcelone, de Gérone, de Gaston Berger, l'Agence Régionale de Développement de Saint-Louis et la Commune de Richard-Toll.



>>> Nous avons recueilli les impressions des acteurs au terme de la rencontre