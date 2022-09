​SERRP : l’étude d’impact du relogement définitif présentée aux bénéficiaires - vidéo

Les différentes communautés bénéficiaires du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) ont été conviées hier à une séance de présentation de l’impact d’impact environnemental et social pour le relogement définitif. Ce document détaille le processus qui, au tout début de la planification, cerne et évalue les normes écologiques et sociales de ce programme visant à sécuriser les impactés de l’érosion côtière à Saint-Louis. Cet exposé présidé par le Préfet, fait suite à une première présentation auprès des services techniques déconcentrés. À la suite de la prise en charge des avis et les préoccupations des populations, un document final sera peaufiné et les travaux du logement définitif seront engagés.