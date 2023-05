​SERRP : le plan de déplacement et de relogement des sinistrés présenté aux acteurs (vidéo)

Des parties prenantes du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) ont pris part mardi à un atelier de partage du plan de déplacement et de relogement des populations sinistrées dans les 267 concessions définitives en construction à Diougop. La rencontre qui s’inscrit dans une dynamique d’anticipation, a permis de valider les critères d’éligibilité et de faire la revue de l’approche proposée pour l’attribution des logements, mais aussi de partager le schéma de déplacement et de relogement. L’occasion a été donnée aux différents acteurs de discuter des modalités de déplacement et autres mesures d'accompagnement. Au terme des échanges, une feuille de route pour les prochaines étapes à fra,nchir par le projet.