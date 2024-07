​Saint-Louis : Adama GUÈYE, le nouveau délégué de Guinaws rails 1, décline ses ambitions

L’ancien président du conseil de quartier de Guinaws 1 devient le nouveau délégué de la localité. Adama GUÈYE a été officiellement installé samedi à l’occasion d’une cérémonie à laquelle des notables, parents et des proches du concerné ont pris part. Son nouveau titre consacre l’engagement du dentiste en faveur de la prise en charge des difficultés auxquelles les populations de son quartier sont confrontées.



« Nous faisons face à des problématiques tenaces dont la persistance des inondations et le manque de réseau d’assainissement. Nous comptons sur l’appui des autorités pour mettre un terme à ses difficultés », a-t-il dit en marge de sa prise de fonction.



M. GUÈYE ambitionne d’asseoir une gestion collégiale « en impliquant pleinement les populations ». « Le quartier sera découpé en zone de trois à quatre rues. Cela permettra de créer des comités de 25 personnes qui vont composer le staff du délégué et aider à solutionner les petits litiges. Nous allons intervenir pour les affaires complexes », a-t-il expliqué.



« Chaque zone aura 5 représentants qui vont participer aux prises de décision. Ceux-ci vont servir de relais à la base », a-t-il ajouté.



M. GUEYE promet de mettre à profit les terrains nus qui parsèment son fief. « Nous n’avons pas d’établissements scolaires publics. Nous ne disposons pas d’un marché ou d’une maison du quartier. Ces espaces délaissés pourront abriter des futures infrastructures à caractère communautaire », a expliqué le délégué.



