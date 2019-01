​Saint-Louis : Après les cimetières, des sentinelles vont nettoyer les berges

La mobilisation citoyenne qui avait permis de donner un nouveau visage aux cimetières de Thiaka NDIAYE et de Marmiyal, se poursuit. Cette initiative a été soutenue par des éléments du commandement de la zone nord n°2 et de la communauté Baye FALL. Les jeunes vont s’occuper des berges faubourg de SOR.



Ils annoncent, une opération, ce 10 février 2019 sur la corniche SUD, vers le lycée Charles de Gaulle. Ces lieux sont submergés d’ordures non ramassées. Décomposés, les déchets quoi s’étalent à perte de vue, dégagent une mauvaise odeur qui indispose les passants.