​Saint-Louis : Assoiffées, des femmes de Pikine se révoltent – vidéo

Temps durs au quartier de Pikine confronté à plusieurs semaines de privation d’eau potable. La veille nocturne pour recueillir la source de vie et la ruée vers les camions-citernes ont fini d’envenimer une colère noire des autochtones qui sonnent la révoltent. « Nous n’en pouvons plus. Cela fait deux ans que nous souffrons. Nous exigeons le rétablissement immédiat de la situation », a crié l’une d’elles en mouvement de protestation, ce matin. « Nonobstant le calvaire, SEN’EAU continue de nous servir des factures que nous réglons. Pis, lorsque le camion débarque et que nous courons nous abreuver, le chauffeur s’énerve et s’en va », confie une autre habitante. « Tous ceux qui ont remporté des élections dans cette ville ont été soutenus par cette localité. Il est inacceptable qu’on nous lâche de cette façon », a-t-elle poursuivi en menaçant de traduire leur ras-le-bol à travers les urnes au soir du 31 juillet 2022.