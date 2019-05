​Saint-Louis : Beau geste des femmes de NDAR FM au profit des détenus (vidéo)

Les grandes dames de la radio municipale de Saint-Louis se sont encore illustrées dans le social, cette année. Elles ont remis d’importants lots de dons aux détenus de maison d’Arrêt et de Correction (MAC). Des produits phytosanitaires, des nattes et matelots, des sceaux et des denrées alimentaires ont été offerts aux pensionnaires de la prison de Saint-Louis par nos confrères de NDAR FM. Une action inscrite sous le seau de la solidarité que les dames de cette station radiophonique comptent pérenniser. Elles exprimé toute leur gratitude aux bonnes volontés de la ville qui les accompagné dans cette dynamique, en faisant part de leur souhait d’étendre leur action généreuse à d’autres personnes défavorisées de la ville.