​Saint-Louis : BudgIT Sénégal prône un meilleur suivi citoyen de l’action publique (vidéo)

L’organisation BudgIT Access Sénégal a convié jeudi des associations de jeunesse, des membres de la société civile et des universitaires à une session de renforcement de capacités sur le budget programme, un mode de gestion basé sur la logique de performance et de transparence adopté par le Gouvernement du Sénégal depuis 2016. BudgIT considère que sans la mise à niveau permanente des acteurs, « le citoyen n’aura pas la possibilité de suivre publique ». Pour son coordonnateur Amadou SAMB, les nouveaux investissements annoncés dans le secteur de la santé et future production de gaz matérialisent cette exigence de mettre les populations au cœur d’une gouvernance transparente.