​Saint-Louis : L’avenue Moustaph malick GAYE (aussi) bloquée

Les échauffourées notées en début de soirée sur l’avenue général de Gaulle et la rue de Paris se répandent dans le Sor. Des tirs de gaz lacrymogènes et des jets de pierres sont enregistrés sur l’avenue Moustaph Malick GAYE non loin de la pharmacie du fleuve. À près de 21 heures, les heurts n’ont pas cessé. Pour rappel, un véhicule de la police a été incendié au quartier de Bayal alors qu’il tentait de disperser des manifestants éparpillés dans les ruelles.