​Saint-Louis : Une dynamique citoyenne reboise le quartier Corniche

Les populations du TF-610 « Corniche » s’engagent à préserver et à renforcer la bonne image de leur quartier. Elles ont sonné la mobilisation samedi, soutenues par le service régional des Eaux et Forêts pour reboiser leur localité.



Au total, 200 plants ont été mis à terre. La famille de l’illustre écrivaine feue Fatou Niang SIGA s’est illustrée dans cette synergie citoyenne en offrant 200 gabions de protection.



Un geste fortement magnifié par le directeur des Eaux et Forêts Birahim SECK et l’artiste compositeur Abdou Guité SECK qui n’a pas manqué à l’appel.



Un appel pour la préservation des plantes a été lancé à l’endroit des populations, en marge de cette initiative appelée à être démultipliée dans les autres quartiers de la ville.