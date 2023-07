​Saint-Louis : YEN A MARRE pour une bonne entente entre les populations et les élus (vidéo)

Dans le cadre de programme « Dox ak Sa Gox » lancé en 2013, le mouvement YEN A MARRE a lancé une tournée nationale dénommée « Dox Mbokk ». Des rencontres sont organisées avec les autorités administratives et locales et la société civile en vue de l’organisation prochaine d’un forum populaire. À terme, Y EN A MARRE entend faciliter la gouvernance participative, l’inclusion et la reddition des comptes. À terme, le mouvement entend faciliter la gouvernance participative, l’inclusion et la reddition des comptes. Une mission à Saint-Louis a rendu visite au Préfet de Saint-Louis. Nous leur avons tendu le micro au sortir de la rencontre.