​Saint-Louis accueillera la première Maison du tourisme du Sénégal

Saint-Louis s’apprête à accueillir la toute première Maison du tourisme du pays. Une initiative portée par l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et le Syndicat d’initiatives et de tourisme de Saint-Louis, qui ont officialisé ce projet à travers la signature d’une convention signée jeudi.



Selon Adama Ndiaye, directeur général de l’ASPT, cette structure s’inscrit dans la stratégie de territorialisation des services de l’agence, visant à rapprocher les dispositifs de promotion touristique des réalités locales. « Cette Maison du tourisme est l’un des projets phares de l’ASPT pour le pôle nord », a-t-il déclaré. L’ambition est claire : ouvrir six à sept maisons similaires dans les autres pôles touristiques du pays, afin de mieux structurer et valoriser l’offre nationale.



À Saint-Louis, la démarche a déjà bien avancé. L’ASPT a effectué une première visite pour identifier un local adéquat. Grâce à la réactivité du syndicat local, les discussions ont rapidement abouti à un accord. « Nous avons trouvé un partenaire motivé et avons donc convenu de cette convention pour concrétiser le projet sans tarder », a expliqué M. Ndiaye.



Cette Maison du tourisme vise à doter Saint-Louis d’un outil promotionnel moderne, capable de valoriser toute l’offre touristique locale, aussi bien à destination des étrangers que des Sénégalais et résidents. Ce sera également un espace de coordination entre les acteurs culturels locaux et les initiatives de l’ASPT, renforçant ainsi le lien entre tourisme et culture.



De son côté, Bachir Cissé, président du Syndicat d’initiatives et de tourisme de Saint-Louis, a salué cette avancée, y voyant une véritable opportunité pour booster le secteur touristique dans la région. Il s’est dit honoré que Saint-Louis soit choisie pour inaugurer cette série d’implantations, preuve de l’attention particulière que les autorités actuelles portent au développement local du tourisme.



Ce projet incarne une nouvelle dynamique pour la destination Saint-Louis, déjà riche en patrimoine, et marque le début d’un réseau de maisons du tourisme qui pourraient changer durablement le paysage touristique sénégalais.