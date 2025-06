Tabaski 2025 : ferveur spirituelle à la mosquée Tawhid de Darou

Une partie des Saint-Louisiens a célébré, ce vendredi 6 juin 2025, l’Aïd el-Kébir, plus connue sous le nom de Tabaski. À Darou, dans la mosquée Tawhid, les fidèles se sont rassemblés en nombre pour accomplir la prière de circonstance, dans une atmosphère de foi, de solidarité et de recueillement.



Lors du sermon, l’imam Ousmane Dieng a insisté sur l’importance des bons comportements, aussi bien dans la relation avec le Créateur qu’avec le prochain. Il a rappelé que la Tabaski est bien plus qu’un simple rituel sacrificiel, c’est un moment propice à la piété, à la générosité et à la justice sociale.



Profitant de cette tribune, l’imam a magnifié les efforts actuels en matière de reddition des comptes, saluant une dynamique salutaire pour le pays. Toutefois, il a aussi lancé un appel direct aux nouvelles autorités, les exhortant à l’exemplarité et à ne jamais oublier qu’elles devront, elles aussi, rendre compte de leur gestion devant le peuple et devant Dieu.



En revenant sur un dossier spécifique, celui du Général Meïssa Sellé Ndiaye, l’imam a interpellé publiquement le procureur de la République, l’invitant à s’auto-saisir pour faire toute la lumière sur cette affaire, dans un souci de justice et de transparence.