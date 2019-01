​Saint-Louis : le DG des Douanes salue les bonnes performances du poste de ROSSO (vidéo)

Le directeur général des Douanes a magnifié, lundi, les « tendances remarquables » du poste frontalier de ROSSO en terme de recettes, en marge de la célébration de la journée mondiale des Douanes décentralisée, cette année, dans cette commune.



« Au mois de décembre 2018, cette unité a enregistré 900 millions de FCFA de recettes. Elle a mobilisé plus d’un milliard FCFA en janvier 2019 », a révélé le Colonel Mbaye NDIAYE qui invite les agents à poursuivre dans ce sillage.



Il a souligné l’importance de la mobilisation des recettes dans la mise en marche du Plan Sénégal Émergent (PSE), en signalant que ces contributions sont essentielles dans le financement des projets de l’État.



Cette année, l’administration des Douanes et ses partenaires planchent sur le thème : « des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises ». Une réflexion pertinente, selon le Colonel NDIAYE qui note qu’elle « intègre plusieurs composantes et la mise en exergue de la notion de sécurité, de performance et surtout l’automatisation des procédures avec l’utilisation plus accentuée de l’outil informatique et des nouvelles technologies ».



Cette vision cadre avec la dynamique de modernisation de ses services sur laquelle les Douanes sénégalaises se sont résolument engagées.



Le DG a par ailleurs rappelé que cette commémoration, rehaussée par la participation du Gouverneur de région Alioune Aidara NIANG et des représentants des forces de défense et de sécurité, « permet d’échanger et de renforcer la coopération avec les opérateurs économiques ».



